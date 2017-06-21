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Опрос: большинство россиян одобряет и внутреннюю, и внешнюю политику Путина

Общество
21 июня, 7:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Согласно результатам данного социологического исследования, на данном этапе 87% россиян уверены в том, что их лидер предпринимает правильные действия на мировой арене

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Большинство граждан России поддерживает и внутреннюю, и внешнюю политику, проводимую президентом Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник итоги опроса общественного мнения, который был проведен в России американским Pew Research Center.

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Согласно результатам данного социологического исследования, на данном этапе 87% россиян уверены в том, что их лидер предпринимает правильные действия на мировой арене. Об отсутствии такой уверенности заявляют лишь 12% сограждан. При этом 59% участников опроса считают, что Россия стала за последние 10 лет играть более важную роль в мировых делах (10% полагает, что менее важную, а 21% убежден, что такую же, как и прежде).

Выяснилось также, что 78% респондентов одобряют подход Путина к выстраиванию отношений с Китаем (16% - не одобряют). В случае с США к первой категории себя причислили 73% россиян, а ко второй 22%; с ЕС - 67% и 26%, соответственно; с Украиной - 63% и 29%, соответственно.

Между тем о поддержке экономической политики Путина заявили 55% россиян. С ними не согласились 40% соотечественников. Усилия президента, нацеленные на борьбу с коррупцией, одобряют 49% россиян, не одобряют - 45%. Политику в отношении гражданского общества поддерживают 57% участников опроса, не поддерживают - 35%; энергетическую политику - 60% и 28% соответственно.

Обнаружилось также, что самыми крупными, по мнению россиян, проблемами в стране являются рост цен (71% опрошенных), коррупция в политике (58%), нехватка благоприятных возможностей в сфере занятости (54%), терроризм (54%), социальное неравенство (53%), преступность (52%), коррупция в бизнесе (50%). Экономическую ситуацию в России называют плохой 49% граждан, хорошей - 46%. Между тем еще в 2015 году плохой ее считало, в соответствии с результатами аналогичного исследования, проведенного Центром Пью, 73% населения.

Рассуждая о действиях России в Сирии, в качестве высшего приоритета 72% опрошенных обозначили минимизацию жертв среди мирного населения этой арабской страны, 64% - разгром экстремистских группировок и 25% - обеспечение продолжения пребывания у власти президента Башара Асада. Опрос был проведен среди 1002 россиян в период между 18 февраля и 3 апреля, доля погрешности в его результатах составляет +/- 4%.

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