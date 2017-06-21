Общедоступные карты экологического состояния бухты Золотой Рог появятся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Карты экологического состояния бухты Золотой Рог во Владивостоке составят и выложат в открытый доступ; в основу будут положены данные, которые ученые получили на первом этапе проекта по очистке бухты, сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.

"Получен большой материал о степени загрязнения морской воды и донных осадков, а также затопленных объектов на дне бухты. По итогам этой работы будут созданы и размещены в открытом доступе карты накопленного экологического ущерба", - приводятся в сообщении слова главы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Коршенко.

Уже начался второй этап программы, который будет завершен к декабрю этого года. Специалистам предстоит проанализировать полученные данные, изучить отечественную и мировую практику очистки морских акваторий. К этой работе привлекли экспертов из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга, им предстоит создать модель восстановления экосистемы бухты.

В сообщении уточняется, что для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой рог из федерального бюджета направлено более 60 млн рублей. Работа проводится в два этапа Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) с привлечением ученых ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 года

Ранее ТАСС сообщал, что ученые ДВФУ, исследовав Золотой Рог, обнаружили на дне бухты семь затонувших кораблей. По данным университета, основным источником загрязнения являются сточные воды. По данным отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, в бухту ежегодно сбрасывают 14,2 млн кубических метров сточных вод, из них 9,4 млн кубических метров - без очистки. По данным мониторинга, нефтепродуктами и тяжелыми металлами загрязнена не только вода Золотого Рога, но и дно; в пробах, взятых в бухте, постоянно фиксируют превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, фенолов, ртути, меди, свинца.

В бухте Золотой Рог находятся три порта и нефтебаза. Это зона активного судоходства, где проходят пути, в том числе, танкеров с нефтью. Вдоль берегов ведется гидротехническое и прибрежное строительство, в акваторию выходит городская ливневая канализация, производятся тепловые выбросы ТЭЦ. Проект по очистке бухты Золотой Рог находится на личном контроле вице-премьера РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.