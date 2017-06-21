Более 10 тысяч детей приедут в Крым на международный кинофестиваль "Алые паруса "Артека"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Юбилейный XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека" пройдет в Крыму с 1 по 10 июля. Как сообщил во вторник журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, на фестиваль съедутся более 10 тысяч детей.

"В этом году фестиваль пройдет с 1 по 10 июля. Очень приятно, что более 10 тысяч девчонок и мальчишек примут участие в фестивале, посмотрят фильмы, примут участие в мастер-классах, снимут свое кино", - сказал он.

По словам вице-президента кинофестиваля, народного артиста России Андрея Соколова, в течение фестивальной недели артековцы вместе с известными режиссерами и продюсерами будут снимать короткометражные игровые фильмы. Отснятые фильмы будут представлены в номинации "Продюсерское кино", непосредственно конкурсный показ и голосование за лучшую работу пройдет во время закрытия кинофестиваля.

Победителей определит Большое детское жюри, в которое вошли три тысячи воспитанников "Артека". Кроме лучшего продюсерского кино, жюри фестиваля определит победителей в таких номинациях, как "Самый добрый фильм", "Самый мудрый фильм", "Самый-самый фильм", "Лучший мальчик-актер", "Лучшая девочка-актриса".

В программе фестиваля также творческие вечера и мастер- классы звездных гостей, соревнования по футболу между командами артековцев и артистов, веселые конкурсы и актерские капустники.

"Артек" - комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений) площадью 208 га (102 га из них - парки), протяженность береговой линии комплекса - 7 км. "Артек" был открыт 16 июня 1925 года как детский палаточный лагерь-санаторий общества Красного Креста РСФСР, после воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года был переведен на баланс Республики Крым, а затем стал федеральной собственностью. В марте 2015 года правительство России утвердило программу развития "Артека" до 2020 года, предусматривающую капремонт объектов, реконструкцию и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Финансирование комплекса предусмотрено также и в федеральной целевой программе развития Крыма.