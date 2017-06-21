Города и села Приморья получат более 470 млн рублей на благоустройство дворов и парков

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Более 470 млн рублей из краевого и федерального бюджетов направлено в города и села Приморья, которые участвуют в программе "Формирование комфортной городской среды", на благоустройство дворов и парков. Еще 20 млн рублей на условиях софинансирования запланировано в муниципальных бюджетах, сообщили в среду в администрации Приморского края.
"Со своей стороны мы сделали все необходимое, чтобы ремонтные работы начались как можно раньше. Ваша задача - оперативно и качественно подготовить проектную документацию и провести конкурсы на проведение работ по благоустройству. Активнее вовлекайте граждан в этот процесс, информируйте на своих сайтах о том, что происходит в вашем муниципалитете на сегодняшний день. Я напомню, что нынешний год - пилотный, сейчас мы формируем пятилетнюю программу по "Формированию комфортной городской среды" и жители должны внести как можно больше предложений по благоустройству дворов и парков", - приводятся в сообщении слова директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко.
Большая часть выделенных денег, более 300 млн рублей, пойдет в этом году на благоустройство 289 дворов в 50 городах и поселениях, также планируется привести в порядок шесть парков и 59 скверов, пешеходных зон, площадей и других общественных территорий.