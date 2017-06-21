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Исследование: у четверти американцев вообще нет сбережений

Общество
21 июня, 10:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

По оценкам ФРС США, общая сумма накопленной задолженности американцев по кредитным карточкам превышает сейчас $1 трлн

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Jessica Rinaldi

ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Почти четверть американцев не имеют вообще никаких сбережений. В ходе нового социологического исследования, проведенного профильным сетевым ресурсом Bankrate, 24% участников признались, что у них не отложено "на черный день" ни единого доллара.

При этом, по словам организаторов, в предыдущих опросах, проводившихся с 2011 года, результаты были еще хуже. Стоит сказать, что в январе тот же Bankrate со ссылкой на собственные данные утверждал, что почти для 60% американцев непосилен непредвиденный расход в размере $500.

Внимание к новому исследованию привлек во вторник сетевой портал Money-ish, созданный службой деловой информации Dow Jones специально для молодежной аудитории. В публикации содержится подборка целого ряда исследований нынешнего года, отражающих финансовое состояние американцев, уровень их финансовой грамотности и вообще отношение к деньгам.

Указывается, что, по оценкам Федеральной резервной системы (ФРС США), выполняющей функции центрального банка страны, общая сумма накопленной задолженности американцев по кредитным карточкам превышает сейчас $1 трлн. Еще примерно столько же молодые жители США в общей сложности должны будут уплатить кредиторам за студенческие займы и займы на покупку автомашин.

Другое изыскание, проведенное агентством кредитной информации TransUnion и охватившее около 2 млн человек, подтверждает, что американцы, погрязшие в долгах, не умеют правильно определять важнейшие платежи.

"Потребители, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, как правило, отдают приоритет не обеспеченным (залогом) личным займам, а не автозаймам, ипотеке и кредитным карточкам", - указывают специалисты. Между тем, по их словам, заботиться необходимо прежде всего о самом насущном - жилье, продовольствии и средствах передвижения.

"Нас больше беспокоит оплата очередного отпуска, чем создание пенсионных накоплений", - констатирует Money-ish, приводя в подтверждение соответствующую статистику по данным компании COUNTRY Financial. Как та сообщила на прошлой неделе, об отпуске тревожатся 36% жителей США, о безбедной старости - 32%.

Наконец, издание напоминает и об опросе, проведенном сетевым ресурсом CreditCards. Оно показало, что около 12 млн американцев скрывают финансовую информацию от супругов или возлюбленных. По мнению экспертов, это неразумно.

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