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Мизулина поддержала идею создания в РФ государственного алиментного фонда

Общество
21 июня, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Сенатор отметила, что, по оценкам экспертов, в России сейчас 2 млн детей, которым положены алименты, но они фактически их не получают

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина высказалась за создание в РФ государственного алиментного фонда. Заявление сенатора опубликовано на ее официальном сайте.

"Идее создания в России специального алиментного фонда уже почти десять лет. Впервые мы заговорили об этом еще в 2008 году. Правительство РФ выступало против этой инициативы, поскольку создание алиментного фонда потребовало бы существенных финансовых средств. Очень надеюсь, что депутатам обновленной Думы удастся убедить правительство в том, что такой фонд нужен, люди ждут его формирования", - говорится в заявлении Мизулиной.

Сенатор также отметила, что, по оценкам экспертов, в России сейчас 2 млн детей, которым положены алименты, но они фактически их не получают.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в России необходимо создать государственный алиментный фонд, благодаря которому появится возможность эффективнее взыскивать средства с родителей-должников, не выплачивающих алименты.

По словам Плетневой, ее комитет уже направил соответствующую инициативу на обсуждение в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она привела данные, в соответствии с которыми в 2016 году в России было 10 млн детей, которые остались в неполных семьях.

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