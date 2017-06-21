Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву трех тяжелобольных детей из Екатеринбурга

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специальный самолет МЧС России эвакуирует трех тяжелобольных детей из Екатеринбурга в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Из подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию троих тяжелобольных детей из Екатеринбурга в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
"На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог МЧС России", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он также отметил, что в Москве детей доставят для специализированного лечения в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева.