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ВЦИОМ: россияне стали чаще посещать кинотеатры

Общество
21 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Согласно исследованию, ключевым фактором выбора киноленты для россиян является актерский состав, так ответили 41% респондентов

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число кинозрителей и частота посещений кинотеатров в РФ продолжают расти, при этом вкусы зрительской аудитории меняются. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного в среду на сайте организации.

Каждый месяц ходят в кино 12% всех опрошенных (2017 год, в 2011 году - 6%). Отмечается, что среди 18-24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев - 22%. "Доля граждан, практически не бывающих в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 году), никогда не посещавших - до 5% (с 16% в 2011 году)", - уточняют социологи.

Согласно данным исследования, ключевым фактором выбора киноленты для россиян является актерский состав, так ответили 41% респондентов. Около четверти опрошенных также опираются на сюжет (29%). Каждый четвертый россиянин выбирает фильм по жанру, еще 25% участников опроса прислушиваются к рекомендациям близких.

Среди различных киножарнов самым любимым для россиян остается комедийный, отмечают социологи. "Часто или время от времени фильмы этого жанра смотрят 82% граждан. В последние несколько лет большей популярностью стали пользоваться исторические фильмы (доля тех, кто их практически не смотрит, снизилась с 32% в 2014 году до 20% в 2017 году), а также фильмы-сказки и мультфильмы (с 46% до 24% соответственно)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

"Хороши все жанры, кроме скучного", - внушал читателям Вольтер, россияне согласны с философом: практически все виды кино находят своих поклонников. Большей популярностью пользуются развлекательные вещи и исторические фильмы, которые отечественный кинематограф в последние годы выпускает довольно много.

Падает популярность фильмов, которые давят на зрителя психологически или эстетически, - ужасы, боевики, детективы. Уставая от напряжения и тревоги в окружающей реальности, россияне идут в кино, чтобы отдохнуть", - прокомментировал данные исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18-19 июня 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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