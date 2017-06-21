Российских байкеров ждут на юбилейной встрече Harley-Davidson в Праге

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ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Более 70 тыс. владельцев мотоциклов марки Harley-Davidson примут участие во всемирной встрече, посвященной 115-летию основания компании-производителя Harley-Davidson Motor Company.
"Она пройдет в Праге в июле будущего года", - сообщил в среду ТАСС один из организаторов, член правления чешского клуба фанатов легендарного байка Войтех Вавржина.
"Это будет крупнейшее за пределами США празднование юбилея Harley-Davidson, - отметил он. - Из России мы ожидаем сотни байкеров, а из стран, составлявших ранее Советский Союз, к нам прибудут тысячи владельцев прославленных мотоциклов, выпуск которых начался в 1903 году".
Организаторы встречи, по их словам, находятся в контакте с клубами, дилерами и владельцами мотоциклов Harley-Davidson в РФ. Некоторые из них уже подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии.
Пражская встреча байкеров 2018 года станет крупнейшей за последние несколько лет. Предыдущая, посвященная 110-летию основания компании Harley-Davidson Motor Company, состоялась в 2013 году в Риме. Она собрала более 100 тыс. владельцев и фанатов мотоциклов этой марки.