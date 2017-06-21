Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российских байкеров ждут на юбилейной встрече Harley-Davidson в Праге

Общество
21 июня, 11:36 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 21, июня. /ТАСС

Из стран бывшего СССР туда прибудут тысячи владельцев прославленных мотоциклов, выпуск которых начался в 1903 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Более 70 тыс. владельцев мотоциклов марки Harley-Davidson примут участие во всемирной встрече, посвященной 115-летию основания компании-производителя Harley-Davidson Motor Company.

"Она пройдет в Праге в июле будущего года", - сообщил в среду ТАСС один из организаторов, член правления чешского клуба фанатов легендарного байка Войтех Вавржина.

"Это будет крупнейшее за пределами США празднование юбилея Harley-Davidson, - отметил он. - Из России мы ожидаем сотни байкеров, а из стран, составлявших ранее Советский Союз, к нам прибудут тысячи владельцев прославленных мотоциклов, выпуск которых начался в 1903 году".

Организаторы встречи, по их словам, находятся в контакте с клубами, дилерами и владельцами мотоциклов Harley-Davidson в РФ. Некоторые из них уже подтвердили свое участие в предстоящем мероприятии.

Пражская встреча байкеров 2018 года станет крупнейшей за последние несколько лет. Предыдущая, посвященная 110-летию основания компании Harley-Davidson Motor Company, состоялась в 2013 году в Риме. Она собрала более 100 тыс. владельцев и фанатов мотоциклов этой марки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО
2
Администрация Кузбасса подтвердила информацию об операции Тулееву
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Поездка Порошенко в Вашингтон: визит с определенным артиклем
7
Курс евро на Московской бирже превысил 66 руб., доллара - 59 руб.
Темы дня
Загрузка...
Реклама