Делегация ЯНАО отправится в Финляндию для разработки совместного плана развития экотуризма

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправится в финский город Рованиеми, где разработает совместный с зарубежными коллегами план по развитию экотуризма в регионе и проведению научных исследований. Об этом в среду сообщает департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.

"Визит делегации ЯНАО в город Рованиеми пройдет с целью обсуждения плана мероприятий по укреплению сотрудничества. Ожидаемым результатом является разработка и согласование плана действий по совместным научным исследованиям, развитию и популяризации экотуризма, социальным проектам, а также обмен опытом в области культуры и искусства, молодежной политики, образования и спорта", - отметили в департаменте.

Совместные мероприятия предполагается провести в 2017-2018 годах. "В рамках визита запланированы встреча с мэром Рованиеми, посещение спортивно-образовательного комплекса "Санта спорт", культурного центра "Корунди", арктического центра-музея "Арктикум", научного центра "Пилке", - уточнили в департаменте.

В июне 2014 года состоялся первый визит ямальцев в Рованиеми, в рамках которого стороны подписали меморандум о взаимопонимании между городами и обсудили основные направления побратимского сотрудничества.

На сегодняшний день на территории Ямала действует 36 маршрутов, разработанных аккредитованными туроператорами, среди них "Охота за северным сиянием", путешествие к "крайней восточной точке Европы", "Неделя жизни в тундре с оленеводами" и другие.