День памяти и скорби. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Великая Отечественная война

В 1941 г. в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, германская авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города.

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Война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на Вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих.

История памятной даты

13 июля 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 г. указом президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби. 24 октября 2007 г. включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный федеральным законом от 13 марта 1995 г.

Как отмечается день

22 июня на территории России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу.

Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В регионах проходят встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во многих городах проводятся минуты молчания.

"Вахта памяти" и другие акции

В Москве с 1994 г. проходит ежегодная "Вахта памяти". В мероприятии, которое проводится в ночь с 21 на 22 июня, принимают участие активисты молодежных движений, ветераны войны, представители московского правительства. В рамках акции в 4 утра 22 июня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата проходит минута молчания и возложение цветов.

В 2007 г. представители организации "Молодежное Яблоко" стали инициаторами акции "1418 свечей за каждый день войны". В Москве она проводится на Поклонной горе возле мемориальной плиты "1941 год", в Санкт-Петербурге - на набережной Фонтанки у мемориала "Блокадная полынья", в Волгограде - у Мамаева кургана.

С 2009 г. проводится ежегодная всероссийская акция "Свеча памяти". Она начинается 21 июня в Елоховском соборе Москвы с зажжения свечи, которую затем доставляют на Поклонную гору, в Зал памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны. От этой свечи зажигают множество других, которые переносят на места воинских захоронений и мемориальные комплексы по всей территории страны. В 2015 г. в связи с 70-летием Победы к традиционной российской акции "Свеча памяти" присоединились Казахстан, Армения, Белоруссия и другие страны СНГ.

В 2009 г. на Воробьевых горах в Москве была открыта Аллея памяти, где ежегодно в ночь на 22 июня зажигают свечи и повязывают на ветвях деревьев колокольчики, отдавая дань погибшим в годы войны.

К этому дню приурочена также акция "Поезд Памяти" по маршруту "Москва-Минск-Брест". Состав с ветеранами и представителями молодежных организаций отправляется 20 июня с Белорусского вокзала столицы и 22 июня прибывает в Брест, где проходят торжественные мемориальные мероприятия.

17 июня 2017 г. из Москвы в Брест отправилась демилитаризованная бронеколонна "Дорога Мужества". В рамках акции более 15 единиц техники проедут по Москве, Одинцову, Голицыну, Можайску, Вязьме, Смоленску, Орше, Минску, Бресту, Березе, после чего вернутся в российскую столицу. Колонна преодолеет 2,3 тыс. км - маршрут, по данным организаторов, полностью совпадающий "с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941 г."

Также сообщалось, что московские власти к 22 июня установят в Парке Победы на Поклонной горе инсталляцию из светодиодных лент "Живой огонь".

Памятные даты в других странах

В Белоруссии 22 июня решением Верховного Совета республики от 21 июня 1991 г. провозглашено Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На Украине День скорби и чествования памяти жертв войны 22 июня был установлен указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 г.

В Белоруссии и на Украине в этот день проводятся торжественные памятные мероприятия - в частности, церемонии возложения цветов к мемориалам, в которых принимают участие первые лица государства, объявляется минута молчания. На территории Белоруссии приспускают государственные флаги.