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Скончался начальник отечественной нелегальной разведки Юрий Дроздов

Общество
21 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что Дроздов принял участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Р. И. Абеля на американского летчика Ф. Пауэрса

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Начальник отечественной нелегальной разведки, создатель и руководитель разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает в среду пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"21 июня ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов", - говорится в сообщении.

Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Воевал, встретил победу в Берлине. В 1956 году закончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника.

"Юрий Иванович принял непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену Р. И. Абеля на американского летчика Ф. Пауэрса. Был резидентом в Китае и в США. В ноябре 1979 года был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял до ухода в отставку в 1991 году", - рассказали в СВР.

Дроздов был участником афганских событий. Он являлся инициатором создания и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел", предназначенного для проведения операций за границей в так называемый особый период. "Сотрудники и ветераны Службы внешней разведки испытывают боль утраты. Юрий Иванович был настоящим русским офицером, душевным человеком, мудрым командиром", - отмечается в сообщении ведомства.

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