Госдума разрешила оформлять через МФЦ биометрические загранпаспорта на 10 лет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении законопроект, которым разрешается оформлять биометрические паспорта через многофункциональные центры (МФЦ).

Норма была одобрена при принятии поправок в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в связи с передачей МВД функций бывшей Федеральной миграционной службы. Законом предусматривается возможность оформления биометрических загранпаспортов со сроком действия 10 лет через МФЦ, говорится в сопроводительных документах. Соответствующий порядок будет разработан и установлен МВД России.

В настоящее время через МФЦ возможно оформить загранпаспорт только старого образца (сроком действия 5 лет - прим. ТАСС).