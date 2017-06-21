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Госдума разрешила оформлять через МФЦ биометрические загранпаспорта на 10 лет

Общество
21 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В настоящее время через МФЦ возможно оформить загранпаспорт только старого образца

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении законопроект, которым разрешается оформлять биометрические паспорта через многофункциональные центры (МФЦ).

Норма была одобрена при принятии поправок в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в связи с передачей МВД функций бывшей Федеральной миграционной службы. Законом предусматривается возможность оформления биометрических загранпаспортов со сроком действия 10 лет через МФЦ, говорится в сопроводительных документах. Соответствующий порядок будет разработан и установлен МВД России.

В настоящее время через МФЦ возможно оформить загранпаспорт только старого образца (сроком действия 5 лет - прим. ТАСС).

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