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Церемония открытия военно-исторического лагеря "Бородино" прошла на Батарее Раевского

Общество
21 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Лагерь будет работать с 19 июня по 11 августа, в мероприятиях примут участие около 1,6 тыс. подростков

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Всероссийский военно-исторический лагерь "Бородино-2017" торжественно открылся на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, сообщили в среду в оргкомитете лагеря.

"Открытие лагеря проходило на Батарее Раевского - ключевой точке Бородинского сражения. Это место выбрано неслучайно, в 1812 году на этой территории артиллеристы пехотного корпуса генерал-лейтенанта Раевского совершили подвиг храбрости, мужества и воинского искусства", - подчеркнули в оркомитете.

В церемонии на Батарее Раевского, которая находится напротив музея, приняли участие зампредседателя Совета Федерации Юрий Воробьев, зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, директор Государственного Бородинского военно- исторического музея-заповедника Игорь Корнеев, представители Минобороны и Минкультуры РФ.

"Бородино называют святым местом. Здесь русские солдаты отважно защищали Родину. Именно здесь вы сможете узнать историю Отечества, научиться побеждать и ценить победу", - сказал в своей приветственной речи Воробьев.

В свою очередь исполнительный директор РВИО в своем выступлении отметил, что две недели в лагере запомнятся новыми друзьями и интересными открытиями, а также обратил особое внимание на то, что лагерь должен стать постоянно действующим проектом.

"Недавно лагерь "Артек" отметил 92-й день рождения. Когда-то он начинался с нескольких палаток, и со временем стал международным комплексом. Здесь, в Бородине, мы планируем создать круглогодичный детский лагерь, который будет готов принимать детей и молодежь со всей России", - поделился Кононов.

Направления в лагере

Во Всероссийском военно-патриотическом лагере "Бородино-2017", который организован с 19 июня по 11 августа, примут участие около 1,6 тыс. подростков.

Программа летнего лагеря будет построена по пяти основным направлениям. Первое - это проектное направление. На протяжении всей смены ребята должны создать свой собственный проект, целью которого является популяризация изучения истории нашей страны среди сверстников.

Второе направление - военно-стратегическое, будет представлять собой серию практических занятий, тактических игр, соревнований и театрализованных шоу-представлений.

Еще одно направление - информационно-просветительское, где планируются встречи с деятелями культуры, СМИ, медийными личностями, представителями политических организаций.

Четвертое направление - культурно-просветительское, будет состоять из двух компонентов: выставочная зона и организация культурных мероприятий.

И пятое направление - социально-воспитательное. Ребята, которые выберут последнее направление, должны будут подарить Бородинскому музею новый объект, например, клумбу, скамейку со столиками и так далее, созданные своими руками.

Проект организован Российским военно-историческим обществом при поддержке Совета Федерации.

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