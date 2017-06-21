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Родители Фриске обжаловали решение по иску "Русфонда" о возврате более 21 млн рублей

Общество
21 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее суд удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Родители певицы Жанны Фриске просят Мосгорсуд отменить решение по иску "Русфонда" о возврате организации 21,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Перовского районного суда Москвы Андрей Шаров.

"В суд поступила апелляционная жалоба от Владимира и Ольги Фриске. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сказал он.

19 мая суд удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.

Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев. Он также заявлял о намерении обжаловать данное решение, однако его жалоба в суд пока не поступала.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

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