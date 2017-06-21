Родители Фриске обжаловали решение по иску "Русфонда" о возврате более 21 млн рублей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Родители певицы Жанны Фриске просят Мосгорсуд отменить решение по иску "Русфонда" о возврате организации 21,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Перовского районного суда Москвы Андрей Шаров.
"В суд поступила апелляционная жалоба от Владимира и Ольги Фриске. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сказал он.
19 мая суд удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.
Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев. Он также заявлял о намерении обжаловать данное решение, однако его жалоба в суд пока не поступала.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.