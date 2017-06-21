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Путин поздравил фонд "Русский мир" с 10-летием, отметив его плодотворную работу

Общество
21 июня, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что "Русский мир" и впредь будет играть важную, объединяющую роль "для всех, кому дорога Россия"

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил фонд "Русский мир" с десятилетием со дня основания, отметив его плодотворную работу. Текст телеграммы размещен в среду на сайте Кремля.

"За этой юбилейной датой - плодотворная, истинно подвижническая работа фонда, направленная на продвижение русского языка и ценностей российской культуры за рубежом, расширение гуманитарного сотрудничества", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что "Русский мир" и впредь будет играть важную, объединяющую роль "для всех, кому дорога Россия, кто сохраняет с ней духовную связь, чувствует сопричастность к ее будущему", а также продолжит свою многогранную деятельность, направленную на укрепление отношений с соотечественниками и наращивание межкультурных контактов.

Указ о создании фонда был подписан главой государства 21 июня 2007 года. Фонд был создан в целях "популяризации русского языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом российской и мировой культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка за рубежом". По случаю юбилея организации 21 июня в Государственном Кремлевском дворце состоится международная конференция "Русский мир: настоящее и будущее".

"Русский мир" оказывает поддержку российским и иностранным организациям и учреждениям, реализующим проекты по продвижению русского языка и проекты культурно-гуманитарной направленности, в виде грантов (на конкурсной основе) и пожертвований.

С начала своей деятельности Фондом поддержано порядка 3 тыс. грантовых и партнерских проектов. Всего в 2007-2016 годах в Фонд поступило 7 тыс. 613 заявок на получение грантов, из них было одобрено 1 тыс. 875 (24,6%). Ежегодно фонд вручает гранты на общую сумму порядка 200-300 млн рублей.

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