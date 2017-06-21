В Швеции игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимости

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СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Игрозависимость, или игромания будет приравнена к алкоголизму и наркозависимости. Такое решение принял шведский парламент, включив эту болезнь в закон о социальной службе. Инициативу законодательного органа королевства приветствовал Национальный совет по игромании.
На практике это означает, что теперь коммуны королевства будут обязаны вести профилактику игрозависимости наряду с мерами против пьянства и наркомании.
То же самое и в системе здравоохранения. В частности, в медучреждениях теперь должны подходить к игромании, как к любой другой зависимости. Специалисты также обязаны предоставлять консультативную и практическую помощь детям, чьи родители или другие проживающие с ними взрослые подверглись этому недугу.
Коммунальные социальные комиссии обязали вести активную работу по борьбе с игроманией среди детей и молодежи.
Институт народного здоровья Швеции проводит регулярное анкетирование на предмет выявления пагубной предрасположенности. Согласно статистике ведомства, в зоне риска находятся 3,5 - 3,9% респондентов.
Игроманы составляют около 2% населения королевства в возрасте 15-74 лет, в группе 16-29 лет этот показатель достигает 9%. Мужчины в большей степени, чем женщины, подвержены этой страсти.
В Швеции около 76 тыс. детей живет в семьях, где есть игрозависимые взрослые.