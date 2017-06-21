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Fox: "Бэтмен" арестовал вора, укравшего из магазина в Техасе диск "Лего Фильм: Бэтмен"

Общество
21 июня, 13:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Полицейский Дэймон Коул, одетый в костюм персонажа комиксов, веселил детей на утреннике в Walmart, когда вор попытался украсть несколько дисков с фильмами

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полицейский Дэймон Коул в костюме Бэтмена арестовал вора, который украл из универмага Walmart в Техасе четыре компакт-диска с фильмами, в том числе новый "Лего Фильм: Бэтмен" (The LEGO Batman Movie). Как сообщила во вторник телекомпания Fox, инцидент произошел в конце минувшей недели в городе Форт-Уорт.

Коул, одетый в костюм персонажа популярных комиксов и кинофильмов, веселил детей на утреннике в универмаге, когда к нему подошел один из сотрудников и указал на мужчину, который, по данным системы скрытого наблюдения, украл диски с фильмами и уже покидал магазин. "Хотя на мне надет костюм Бэтмена, я полицейский, находящийся не при исполнении своих обязанностей", - сказал Коул, догнав правонарушителя у его машины. Тот не сразу признался в краже и не хотел возвращаться в магазин, но в конце концов был вынужден подчиниться. В Техасе полицейские даже в неслужебное время имеют право задерживать подозреваемых.

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Коул рассказал, что среди товаров, которые присмотрел похититель, оказался только что вышедший на киноэкраны мультфильм "Лего Фильм: Бэтмен". "Он мне очень нравится. Нельзя красть фильмы с моим участием", - заявил "техасский Бэтмен".

Как сообщила телекомпания, общая стоимость похищенного составила менее $100, и поэтому вор избежал немедленного ареста. Теперь он должен будет явиться в суд, который, скорее всего, назначит ему наказание в виде условного срока и крупного штрафа. Злоумышленник попросил также сделать селфи с "темным рыцарем" и получил на это согласие, дав честное слово, что никогда больше не будет совершать никаких краж.

В свою очередь Коул заявил, что за 17 лет работы в полиции он "в первый раз произвел арест в качестве Бэтмена". "Клянусь, я не мог совершить промах", - написал он на своей странице в Twitter.

Коул также руководит некоммерческой компанией "Герои и копы против детского рака", которая оказывает помощь больным детям. Он рассказал, что часто переодевается в костюмы Супермена, Человека-паука, Железного человека и приходит в школы и больницы, чтобы "показать детям по всей стране, что в полиции работают хорошие парни".

"Я переодеваюсь во многих супергероев. Я путешествую в свободное от работы время, посещаю детей, больных раком и другими заболеваниями, - рассказал полицейский. - Я делаю это, чтобы вдохновить их, дать надежду на продолжение борьбы". По словам Коула, он посетил детские больницы в 17 штатах и намерен продолжить свои поездки по стране.

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