ВОЗ: ситуация с обезболиванием пациентов улучшилась в РФ за последние пять лет

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением паллиативных пациентов и пациентов с болевым синдромом обезболивающими препаратами улучшилась за последние пять лет, рассказала в интервью ТАСС глава Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.
"В России за последние пять-шесть лет были достигнуты большие успехи в принятии политики в отношении паллиативной помощи, была разработана дорожная карта для улучшения доступа к опиоидам, было установлено минимальное количество паллиативной помощи на население и в настоящее время осуществляется, финансирование было предоставлено региональным правительствам во всех регионах РФ", - сказала она.
При этом Якаб отметила, что в 2014 году ВОЗ оценила успехи РФ на уровне 3 по шкале от 1 до 6, где 1 - "неизвестная деятельность", а уровень 6 соответствует "услуге, полностью интегрированной в медицинские услуги".
"Хорошей новостью является то, что недавняя миссия ВОЗ в России показала, что сегодня, через три года, страна, вероятно, займет 4-е место ("общее предоставление паллиативной помощи")", - добавила она.