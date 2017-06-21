В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера 21 июня в Москве (включая ТиНАО) прогнозируется усиление западного ветра местами с порывами 14-17 м/с", - сообщили в столичном главке МЧС.

При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, а также травмированию людей. Спасатели рекомендуют во время непогоды обходить рекламные щиты либо, по возможности, переждать в здании.

Водителям рекомендуют парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев, а также соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.