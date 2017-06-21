Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NY Post: мэр Нью-Йорка намерен закрыть последний в городе цирк

Общество
21 июня, 13:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина

Главной причиной, по которой Билл де Блазио намерен закрыть цирк, стали номера, в которых заняты экзотические животные

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен закрыть последний в городе цирк. Как сообщила во вторник газета New York Post, речь идет о цирке UniverSoul Circus, который начал работать 20 лет назад.

Большинство артистов этого цирка - афроамериканцы, а ходят на их представления в основном жители бедных районов Нью-Йорка. За два десятилетия в UniverSoul Circus побывали около 170 тыс. зрителей.

Главной причиной, по которой мэр Нью-Йорка намерен закрыть цирк, стали номера, в которых заняты экзотические животные. На этой неделе городские власти рассмотрят законопроект, запрещающий шоу, которые "вредят жизни и здоровью зверей". В случае принятия документа, разработанного под мощным давлением защитников животных, цирк вынужден будет покинуть Нью-Йорк.

Между тем, в UniverSoul Circus заверяют, что все животные содержатся там в безопасности, а отношение к ним всегда было исключительно гуманным. Если артистам все же придется покинуть город, то сотрудники цирка из числа местных жителей потеряют работу, а некоторые предприятия, имеющие с ним деловые связи, лишатся части своих доходов.

Запрет на использование экзотических и крупных животных уже привел к закрытию в США многих цирков, в том числе знаменитого Цирка Барнума и братьев Ринглинг, история которого насчитывает 150 лет. Он был вынужден закрыться в мае этого года, проиграв многочисленные судебные споры с защитниками животных. Год назад руководство цирка было вынуждено отказаться от номеров с участием азиатских слонов, когда-то ставших его визитной карточкой, и в результате продажа билетов резко упала, а деятельность всего предприятия стала нерентабельной.

Теперь многие американцы выражают опасения по поводу дальнейшего существования зоопарков и аквариумов, обитатели которых, по мнению "защитников прав животных", также "страдают и мучаются в неволе".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама