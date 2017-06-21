NY Post: мэр Нью-Йорка намерен закрыть последний в городе цирк

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен закрыть последний в городе цирк. Как сообщила во вторник газета New York Post, речь идет о цирке UniverSoul Circus, который начал работать 20 лет назад.

Большинство артистов этого цирка - афроамериканцы, а ходят на их представления в основном жители бедных районов Нью-Йорка. За два десятилетия в UniverSoul Circus побывали около 170 тыс. зрителей.

Главной причиной, по которой мэр Нью-Йорка намерен закрыть цирк, стали номера, в которых заняты экзотические животные. На этой неделе городские власти рассмотрят законопроект, запрещающий шоу, которые "вредят жизни и здоровью зверей". В случае принятия документа, разработанного под мощным давлением защитников животных, цирк вынужден будет покинуть Нью-Йорк.

Между тем, в UniverSoul Circus заверяют, что все животные содержатся там в безопасности, а отношение к ним всегда было исключительно гуманным. Если артистам все же придется покинуть город, то сотрудники цирка из числа местных жителей потеряют работу, а некоторые предприятия, имеющие с ним деловые связи, лишатся части своих доходов.

Запрет на использование экзотических и крупных животных уже привел к закрытию в США многих цирков, в том числе знаменитого Цирка Барнума и братьев Ринглинг, история которого насчитывает 150 лет. Он был вынужден закрыться в мае этого года, проиграв многочисленные судебные споры с защитниками животных. Год назад руководство цирка было вынуждено отказаться от номеров с участием азиатских слонов, когда-то ставших его визитной карточкой, и в результате продажа билетов резко упала, а деятельность всего предприятия стала нерентабельной.

Теперь многие американцы выражают опасения по поводу дальнейшего существования зоопарков и аквариумов, обитатели которых, по мнению "защитников прав животных", также "страдают и мучаются в неволе".