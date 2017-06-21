Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 2,5 км

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Очередь к мощам Николая Чудотворца в среду начинается вблизи станции метро "Фрунзенская", она растянулась приблизительно на 2,5 км, сообщает штаб по организации паломничества.
"На текущий момент вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 1-ой Фрунзенской улицы. Ближайшая станция метро - "Фрунзенская" (на выходе из метро надо повернуть направо и перейти по подземному переходу на другую сторону Комсомольского проспекта)", - сообщает штаб.
Организаторы отмечают, что, по предварительной оценке, время нахождения в очереди - 6,5 часов. По состоянию на 20 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, составило 928 600 человек.
Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.