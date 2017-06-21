Более 10 тысяч человек отметили День йоги в центре Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере 10 тысяч поклонников йоги собрались в среду в 7:00 утра по местному времени (4.30 мск) на площади Коннот-плейс в Нью-Дели. Толпы людей, многие в белых майках с надписью: "Йога за гармонию и мир", заняли проезжую часть и газоны круглой площади, считающейся одним из символов индийской столицы.

"Десять тысяч, столько человек, как нам сообщили в организационном штабе, пришло сейчас сюда. Но я уверен, что потом выяснится, что людей было больше - посмотрите, весь круг полон людьми!", - объясняет корреспонденту ТАСС Бхагаван Дас, один из тех, кто ведет коллективные занятия в честь Международного дня йоги.

Бхагаван Дас - старый йогин, он пришел со своими учениками, которые теперь демонстрируют свое искусство. На шее Даса свисток, в который он время от времени громко свистит, чтобы дать сигнал к началу нового упражнения. На специальном постаменте трое молодых мастеров йоги показывают, как эти упражнения правильно делать.

"Почувствовать себя молодым"

В основном на площади собрались две категории людей - пожилые и молодежь. Студентов и школьников централизованно привезли автобусами: йога с нового учебного года войдет в программу старших классов. Власти заявили, что занятия "будут способствовать физическому развитию, а также патриотическому воспитанию" и, что считают особенно важным, "поддержанию дисциплины".

Пожилые люди пришли сами. Многие группами, вместе с товарищами по секциям и кружкам. Кто-то занимается в школах известных йогинов, кто-то просто ходит на занятия у себя в районе. Недавно власти заявили, что объявят 100 парков по всей стране "йога-парками", которые будут отданы для занятий этой древней практикой.

"Мы хотим немного почувствовать себя молодыми, - рассказывает пожилая женщина по имени Парвати. - Я действительно чувствую себя лучше после занятий, хотя многие упражнения я делать не могу. Но все равно пришла сюда".

Индийцы в последние годы начали массово открывать для себя йогические позы, раньше бывшие уделом немногих. Исторически йогины - последователи сложного и довольно запутанного учения, цель которого состояла в том, чтобы преодолеть бесконечную череду перерождений - ведь индийцы верят в реинкарнацию, переселение душ. Надо сказать, что простые индийцы - крестьяне, торговцы, ремесленники - в старину ничем таким не занимались. Это была практика мудрецов-саньясинов. Веками медитируя под баньянами (которые здесь считаются священными деревьями), они нашли комплекс поз, асан, которые, по их мнению, должны были способствовать управлению дыханием, внутренней энергетическими потоками. Но выяснилось, что эти самые позы имеют и определенный терапевтический эффект. На Западе на эту практику стали смотреть как на что-то вроде оздоровительной гимнастики с ароматом восточной экзотики.

Йога широко популярна в мире начиная с 1960-х годов, массово ее принесли в Европу хиппи - вместе с модой на восточную философию. Но в последнее время практика асан в Индии становится не просто духовным или оздоровительным комплексом, но и важным государственным делом. Премьер-министр Нарендра Моди, заняв свой пост в 2014 году, добился в ООН учреждения Международного дня йоги, который отмечается во всем мире. Позы-асаны теперь практикуют чиновники во многих министерствах и ведомствах, а также студенты, военнослужащие и даже стюардессы и пилоты авиакомпании Air India.

Для Нью-Дели йога - часть индийской "мягкой силы", пропаганды индийского образа жизни. Но для большинства пришедших на Коннот-плейс, как мог заметить корреспондент ТАСС, это прежде всего оздоровительный комплекс упражнений.

"Каждый находит свое"

"Йога очень разнообразна. И каждый находит свое", - объясняет корреспонденту ТАСС один из молодых мастеров по асанам по имени Хариш Тхакур. "Но для меня йога - это здоровье, энергия для души и тела", - добавляет он. Тхакур - ученик школы, которой руководит известный йогин Баба Рамдев. Он занимается уже шесть лет и уверен, что асаны помогают ему постоянно чувствовать себя бодрым и здоровым.

О практике асан в мире разные мнения - одни обвиняют йогу в том, что за этими упражнениями прячется религиозная пропаганда индуизма, другие полагают, что в секции приходят в обычной погоне за модой или в поисках "восточных чудес". Но, как считают те, с кем удалось поговорить корреспонденту ТАСС, физические упражнения идут только на пользу, независимо от того, почему человек решил заниматься. К тому же те упражнения, которые выполняли собравшиеся на Коннот-плейс, были направлены прежде всего на физическое развитие.

Собравшиеся с гордостью говорили мне о том, что 21 июня во всем мире будут делать такие упражнения, и что даже в ООН "международные деятели" тоже будут сидеть в позах-асанах. "Все знают, что это полезно!".

Среди гостей Дня йоги оказалось и немало иностранцев. Памела, молодая девушка лет 20, приехала из США. "Я пришла сюда, потому что мне интересно. Я в Индии на каникулах, мне вообще интересна эта страна и я не могла пропустить такое событие", - отметила она.

Едва заканчиваются коллективные занятия и площадь начинает пустеть, как на Нью-Дели обрушивается мощный ливень. "Какой ранний муссон в этом году, - говорит мне один из участников занятий, несущий подмышкой свернутый коврик. - Но смотрите, дождь шел ночью и возобновился сейчас, а во время занятий на нас не упало ни капли! Погода тоже за йогу!".