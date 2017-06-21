Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова: пострадавшие в ЧП на Ладоге подростки скоро будут выписаны из больницы

Общество
21 июня, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также отметила, что с родителями, чьих детей еще не нашли, работают специалисты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пострадавшие во время происшествия на Ладожском озере подростки готовятся к выписке из больницы. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы постоянно на связи с регионом. По последней информации, ребят уже готовят к выписке. Безусловно, с ними работают специалисты, а также подключают специалистов для работы с родителями, чьих детей еще не нашли", - сказала она.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

В связи с трагическим происшествием на Ладоге Кузнецова намерена провести селекторное совещание по проблемам организации досуга детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Инцидент с подростками на Ладожском озере
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
История государственных символов России
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
10
Более трех тысяч человек приняли участие в ежегодном Параде русалок в Нью-Йорке
16
Конный парад и салют: в Лондоне отметили официальный день рождения королевы
9
Бронеколонна "Дорога Мужества" начала движение из Москвы в Брест
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама