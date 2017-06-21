Кузнецова: пострадавшие в ЧП на Ладоге подростки скоро будут выписаны из больницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пострадавшие во время происшествия на Ладожском озере подростки готовятся к выписке из больницы. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия 24" сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы постоянно на связи с регионом. По последней информации, ребят уже готовят к выписке. Безусловно, с ними работают специалисты, а также подключают специалистов для работы с родителями, чьих детей еще не нашли", - сказала она.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они госпитализированы, судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.

В связи с трагическим происшествием на Ладоге Кузнецова намерена провести селекторное совещание по проблемам организации досуга детей.