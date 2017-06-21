Военные экологи продолжили очистку острова Врангеля от металлолома

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к работам на острове Врангеля. До начала октября им предстоит собрать около 600 тонн металлолома, сообщила пресс-служба округа.
"Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ). На сегодняшний день 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское", - говорится в сообщении.
После этого военные начнут очищать от металлолома территорию мыса Гаваи.
Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз.
В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более десяти гектаров территории острова. Было собрано 1092 тонны металлолома, в частности, более 26 тыс. использованных бочек от горюче-смазочных материалов и крупногабаритный металлический мусор. На это ушло около четырех месяцев, потребовалось 30 военнослужащих, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак и судно для вывоза металлолома.