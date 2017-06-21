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Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет в Москве 12-14 декабря

Общество
21 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Минприроды поручено создать оргкомитет съезда

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет в Москве 12-14 декабря 2017 года. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Минприроды России поручено создать оргкомитет съезда, а главе министерства Сергею Донскому - возглавить этот оргкомитет.

Регионам рекомендовано принять участие в этом мероприятии.

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