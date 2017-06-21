В Льеже открыли памятник Петру I

ЛЬЕЖ /Бельгия/, 21 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Торжественная церемония открытия памятника российскому императору Петру I (1672-1725) прошла в среду в центре бельгийского города Льеж.

Как сообщил ТАСС руководитель проекта и председатель бельгийского "Фонда Петра Великого" (Fondation Pierre le Grand) Валерий Двойников, это событие приурочено к 300-летию второго большого турне Петра по Европе, которое состоялось в 1717 году и проходило по территории Германии, Дании, Нидерландов (которым принадлежала большая часть современной Бельгии) и Франции.

"Пример на будущее"

"Сегодня мы смогли завершить этот проект, получивший широкую поддержку городских властей Льежа. Этот памятник станет вечным напоминанием об истоках дружбы России и Бельгии. История должна нам служить не только уроком, но и примером на будущее", - сказал он. Двойников также выразил признательность посольству РФ в Бельгии за активное содействие в реализации проекта.

В свою очередь принявший участие в церемонии заместитель бургомистра Брюсселя Пьер Страссар заявил: "Второе путешествие Петра Великого в Европу было вектором мира и дружбы между Европой и Россией, которая навсегда стала неотъемлемой частью европейской цивилизации".

В церемонии открытия памятника также приняли участие посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, постпред РФ при НАТО Александр Грушко, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, великий князь Георгий Михайлович Романов, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, дипломаты, члены русскоязычных организаций Бельгии и деловых кругов.

Бронзовая статуя Петра I в треуголке, со шпагой, держащего правую руку на сердце, установлена на площади Святого Петра. Скульптура работы Александра Таратынова достигает 2,4 метра в высоту.

Установка памятника является совместной инициативой региональных властей и бельгийского Фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand), которая была реализована при содействии посольства России в Бельгии, представительства Россотрудничества, "Газпрома", "Лукойла" и других организаций.

Планы

Впервые Петр I посещал города современной Бельгии в 1697 году в рамках Великого посольства. Сегодня в Бельгии уже существуют два памятника российскому императору. Первый из них был подарен князьями Демидовыми монаршей фамилии Бельгии в 1856 году и установлен у королевского дворца, второй - был открыт в 1998 году в Антверпене.

По словам Двойникова в этом году "Фонд Петра Первого" планирует провести серию мероприятий в Бельгии, связанных с наследием Петра I. 15 июля в центральном Музее Воды курортного города Спа состоится открытие выставки работ художников и скульпторов, посвященной Санкт-Петербургу и личности Петра Великого. Выставка рассчитана на 3 месяца.

В Бельгии состоится презентация книги "Визит Петра Великого в епископство Льежское", написанной профессором кафедры русского языка и истории Лёвенского католического университета Эманнюэлем Вагемансом.

Кроме того, фонд ведет работу по содействию присоединению Льежа и Спа к сообществу городов, связанных с европейскими поездками Петра I. Тем временем в сообществе разрабатывают совместные туристические маршруты, позволяющие "открывать Европу" по стопам российского императора.