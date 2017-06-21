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Путин обсудит с кабмином проблемы дольщиков и проведет встречу с академиками РАН

Общество
21 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Совещание состоится 22 июня. В этот день президент РФ также примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 22 июня очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Основными темами встречи станет разработка мер по защите прав граждан - участников долевого строительства и вопрос определения правового статуса самозанятых граждан", - отметили в пресс-службе. "Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - добавили в Кремле.

Позже Путин проведет очередную встречу с академиками Российской академии наук. "Во встрече примут участие руководители ведущих вузов страны и институтов РАН, а также Министерства образования и науки Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в этот же день президент примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. 22 июня - День памяти и скорби, официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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