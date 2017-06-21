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Документы для назначения сироте из Магадана опекуна в Москве переданы в регион

Общество
21 июня, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отрицает возможность возвращения ребенка в прежнюю приемную семью

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка направил заявление на назначение москвички предварительным опекуном для сироты из Магадана, который поступил в марте 2017 года в одну из московских больниц в состоянии истощения, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью телеканалу "Россия 24". По ее словам, вопрос должен решиться в ближайшие дни.

"Заявление на предварительную опеку отправлено в Магадан. Мы хотим, чтобы связи с приемной мамой из Москвы, которая нашла к нему (пострадавшему мальчику - прим. ТАСС) подход, сохранились. Тем более даже специалисты диагностировали, что между ними возникла некая привязанность. Я думаю, здесь мы должны пойти навстречу", - сказала она.

Ранее в аппарате уполномоченного заявляли, что департамент соцзащиты Москвы, несмотря на рекомендации детского омбудсмена, отказывается назначить сироте из Магадана временным опекуном москвичку, которая обнаружила ребенка в больнице в тяжелом состоянии и привлекла внимание к его положению. В среду мэрия Магадана распространила заявление главы города Юрия Гришана, в котором подчеркивается, что ребенок по-прежнему находится на попечении магаданских органов опеки и что в ближайшее время городская администрация направит в Генеральную прокуратуру письмо, "чтобы орган дал свою оценку некоторым очень активным действиям, в том числе федеральных органов, в отношении немедленной передачи ребенка" московскому опекуну.

Кузнецова исключила возможность возвращения ребенка в прежнюю приемную семью и отметила, что находится в тесном контакте с властями Магадана по вопросу усыновления мальчика родителем из Москвы. "Мы постоянно на связи с главой Магадана и находим абсолютное понимание друг с другом. Свое недавнее заявление он отчасти считает недоразумением", - подчеркнула она, комментируя слова мэра города.

Омбудсмен в эфире телеканала Life также уточнила, что вопрос о предварительной опеке мальчика женщиной из Москвы уже рассмотрен властями Магадана, и окончательное решение ожидается в четверг утром. "Мы с мэром Магадана обсудили этот вопрос вчера вечером и подтвердили наше взаимное решение о том, что вопрос о предварительной опеке приемной мамой из Москвы рассмотрен. Завтра утром все станет понятно", - заключила уполномоченный по правам ребенка.

История мальчика

В мае 2017 года пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщила, что в аппарат омбудсмена обратились сотрудники Эндокринологического научного центра, расположенного в Москве, и рассказали об 11-летнем пациенте, которого приемная мать привезла на обследование из Магадана в крайне истощенном состоянии. Мальчик был госпитализирован с весом 11 кг.

12 мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила ТАСС, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ в отношении органов опеки Магадана, передавших в приемную семью ребенка, которого после этого довели до истощения. По словам Петренко, дело было возбуждено по итогам доследственной проверки, проведенной по информации уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По данным следствия, органы опеки и попечительства не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье, за 2014-2016 гг. должностные лица всего два раза посетили приемную семью, хотя в их обязанности входит обследование условий жизни подопечного не менее двух раз в год.

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