Ураза-байрам: как подготовиться и отметить праздник окончания мусульманского поста

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25 июня будет отмечаться один из главных дней мусульманского календаря — Ураза-байрам (или по-арабски Ид аль-Фитр) — праздник разговения, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. ТАСС рассказывает, как постятся приверженцы ислама, как узнать дату праздника и что нужно делать в этот день.
Да, последователи ислама постятся иначе. Они не просто отказываются от определенных продуктов. Во время поста нельзя употреблять любую пищу и даже пить. Кроме того, под запретом оказываются развлечения и супружеские отношения. Однако пост продолжается только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается обычное меню, а в спальню — радости семейной жизни.
От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.
Для мусульман Рамадан — особое время. Именно в этот месяц людям был ниспослан Коран. Пост в месяц Рамадан — один из пяти столпов ислама.
Подробнее о правилах и традициях Рамадана читайте на портале "Это Кавказ".
Нет, Ураза-байрам является вторым по значимости после праздника жертвоприношения (Курбан-байрам), который совпадает с последним днем хаджа.
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Срок наступления праздника, как и день начала поста, рассчитывается по исламскому (лунному) календарю. Точная дата Ураза-байрама определяется по фазе луны — праздничным является первый день месяца Шавваль.
В разных странах Ураза-байрам отмечается в течение одного или трех дней, которые в большинстве государств являются выходными.
Накануне Ураза-байрама мусульмане убираются в доме и готовят традиционные блюда. Рецепты некоторых из них вы можете найти в нашем материале.
До совершения праздничной молитвы нужно раздать обязательную милостыню — закят аль-фитр. Это делается с целью искупления возможных ошибок и упущений, допущенных во время Рамадана, а также для оказания помощи нуждающимся. По мнению ряда исламских богословов, предпочтительно выплачивать закят аль-фитр продуктами питания, а не деньгами.
Перед праздником последователи ислама совершают полное омовение, надевают нарядную одежду.
С восходом солнца в мечети начинается общая праздничная молитва (ид-намаз), которая длится до обеденного азана (призыва на молитву).
После ид-намаза мусульмане накрывают столы, приглашают гостей или сами навещают родственников, а также приходят на могилы усопших.
Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана.
Традиционным поздравлением является фраза "Ид мубарак!" ("Благословенный праздник!").
При подготовке материала использованы данные ТАСС-Досье