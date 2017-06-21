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СПбГУ открыл первую в России социальную клинику при вузе

Общество
21 июня, 17:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июня. /ТАСС

Основные направления работы социальной клиники - практическая деятельность студентов, научно-исследовательская и учебно-методическая работа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открыл в среду совместно с комитетом по социальной политике города социальную клинику - проект по практической подготовке студентов в области социальной работы. Как сообщили представители вуза, это первая в России модель организации для студентов практики в социальной сфере.

Если раньше бакалавры и магистры СПбГУ, обучающиеся по направлению "Социальная работа", проходили практику раз в год, то теперь они в течение всего обучения на обязательной основе будут участвовать в работе социальных учреждений Петербурга (приютов, центров для несовершеннолетних, социально-реабилитационных центров и т. д.), что затем отразиться в их дипломе.

"Главное - получение навыков для студента. Знания он, конечно, получает в большей мере во время лекций и семинаров, но навыки он получает на практике, как студент-медик получает навык в клинике", - сказал на подписании соглашения с комитетом по социальной политике ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Основные направления работы социальной клиники - практическая деятельность студентов, научно-исследовательская и учебно-методическая работа. Партнерами СПбГУ являются более сорока социальных учреждений и организаций, в работе которых смогут участвовать студенты вуза на бесплатной основе.

Кропачев отметил, что в СПбГУ уже давно работает юридическая клиника - центр по оказанию бесплатной юридической помощи, где студенты в год помогают около 1 тыс. человек. В будущем планируется открыть по той же модели экономическую клинику (центр консультаций по экономическим вопросам) и филологическую клинику (центр бесплатных переводов), где студенты также смогут получать знания и навыки на практике.

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