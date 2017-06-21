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Памятные акции пройдут в парках столицы в День памяти и скорби

Общество
21 июня, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

С 21 по 23 июня памятные мероприятия будут организованы в Воронцовском и Гончаровском парках, в парке "Фили", парке имени Артема Боровика, парке "Садовники", Бабушкинском парке и парке "Кузьминки"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут принять участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби. Как сообщается в среду на портале столичной мэрии, мемориальные акции, кинопоказы, концерты и лекции пройдут в московских парках с 21 по 23 июня.

"21 июня в 21:00 у Вечного огня в парке Победы почтут память героев Великой Отечественной войны акцией "Завтра была война", - говорится в сообщении. - На Главной аллее парка в этот день состоится акция "1418 свечей за каждый день войны". Ее участники возложат цветы у мраморной плиты с надписью "1941" и зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны".

В парке пройдет акция "Лента памяти", участники которой возложат к Вечному огню цветы с лентами с именами погибших участников войны. Посетители также увидят реконструкторов в военной форме и услышат песни о Великой Отечественной войне, а дети примут участие в интерактивной беседе о юных героях войны и посетят выставку, посвященную пионерам-героям. Кроме того, в парке пройдет концерт-реквием с участием Алексея Петрухина, Государственного академического хора имени Пятницкого, Евгения Кунгурова и других исполнителей.

Акция "Линия памяти" пройдет в ночь с 21 на 22 июня и на Крымской набережной в Москве. Там создадут инсталляцию из 1418 свечей - в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу в 21:30 мск зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю - посвященную последнему дню войны - юный правнук свидетеля тех событий. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.

Памятные мероприятия пройдут также в Воронцовском и Гончаровском парках, в парке "Фили", парке имени Артема Боровика, парке "Садовники", Бабушкинском парке и парке "Кузьминки".

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г. как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года.

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