Шесть писем Эйнштейна проданы на аукционе в Иерусалиме за $210 тысяч

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Иерусалимский аукционный дом Winners продал шесть писем известного физика ХХ столетия Альберта Эйнштейна (1879-1955). Об этом аукционный дом сообщил на своем сайте. Участники торгов в Израиле заплатили за письма Эйнштейна в общей сложности $210 тысяч, что в несколько раз превысило ожидания акционеров, которые планировали выручить за них от $33 тысяч до $49 тысяч.

Речь идет о письмах, написанных на машинке на английском языке между 1951 и 1954 годами. Они подписаны Эйнштейном и включают в себя рукописные аннотации физика. Дороже всего - в $84 тысячи - обошлось покупателю письмо Эйнштейна своему коллеге Дэвиду Бому, который во времена маккартизма (1950-1954), когда сенатор Джозеф Маккарти возглавил кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы США, вынужден был переехать из США в Бразилию. "Если Бог создал мир, его главной задачей не было сделать его легко познаваемым для нас", - написал в этом письме Эйнштейн.

В другом письме, проданном за $50,4 тысячи, Эйнштейн обсуждает связь между квантовой теорией и теорией относительности. "Я должен признать, что не могу даже предположить, как такое объединение (теорий) может быть достигнуто", - написал физик своему коллеге. Бом, родившийся в США в семье еврейских иммигрантов, работал с Эйнштейном в Принстонском университете, перед тем, как бежать в Бразилию после потери своего поста из-за "охоты на ведьм", организованной Джозефом Маккарти.

Еще в одном письме от 1954 года, в котором обсуждается переезд Бома в Израиль, объявивший о своей независимости за шесть лет до этого, Эйнштейн отмечает, что "Израиль - интеллектуально живой и интересный, но имеет очень ограниченные возможности". "Переезжать туда (в еврейское государство) с намерением уехать при первой же возможности будет достойно сожаления", - написал он. Бом, действительно, уехал из Бразилии в Израиль, но вскоре перебрался в Великобританию.

Альберт Эйнштейн - лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, один из основоположников современной теоретической физики, создатель теории относительности, квантовой теории и теории фотоэффекта.