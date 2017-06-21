Песни военных лет будут транслировать в московском метро в День памяти и скорби

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фронтовая музыка зазвучит на станциях московского метро в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".
"В День памяти и скорби на станциях Московского метро будет звучать фронтовая музыка в память о вечном подвиге нашего народа в дни Великой Отечественной войны", - написал мэр.
Жители Москвы смогут принять участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби. Как сообщается в среду на портале столичной мэрии, мемориальные акции, кинопоказы, концерты и лекции пройдут в московских парках с 21 по 23 июня.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г. как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года.