Песни военных лет будут транслировать в московском метро в День памяти и скорби

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фронтовая музыка зазвучит на станциях московского метро в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице во "ВКонтакте".

"В День памяти и скорби на станциях Московского метро будет звучать фронтовая музыка в память о вечном подвиге нашего народа в дни Великой Отечественной войны", - написал мэр.

Жители Москвы смогут принять участие в акциях, посвященных Дню памяти и скорби. Как сообщается в среду на портале столичной мэрии, мемориальные акции, кинопоказы, концерты и лекции пройдут в московских парках с 21 по 23 июня.

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Первоначально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г. как "День памяти защитников Отечества". Современное название получил согласно указу президента РФ от 8 июня 1996 года.