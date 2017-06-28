Парниковый эффект: климат меняется, споры не стихают

Изменение климата и его причины — одна из самых обсуждаемых экологических тем в мире. Решение американского лидера Дональда Трампа об одностороннем выходе страны из Парижского соглашения, подразумевавшего сокращение выбросов парниковых газов, запустило новый виток дискуссии по этому вопросу.

Большинство специалистов считают, что основная причина изменения климата — деятельность человека​. Но и в мире, и в России есть сторонники и противоположного мнения: если человек и влияет на климат, то незначительно. Рассказываем о том, какие аргументы они выдвигают.

"Если не веришь — ты неандерталец"

Глава Минэнерго США Рик Перри недавно заявил, что не считает масштабные выбросы углекислого газа основной причиной глобального потепления. "Идея, что все эти научные вопросы полностью решены, и если ты в это не веришь, то ты какой-то неандерталец, это, с моей точки зрения, совершенно неприемлемо", — добавил Перри.

В марте этого года с аналогичным заявлением выступил новый руководитель главного природоохранного ведомства Соединенных Штатов — Федерального агентства по охране окружающей среды — Скотт Прюитт.

Он указал, что "проблематично точно измерить воздействие деятельности человека на климат". Он также отметил, что имеются "значительные разногласия относительно степени такого воздействия".

Позже Перри все-таки признал, что человек влияет на изменение климата, правда, сделал оговорку, что наука еще не сказала своего последнего слова по этому вопросу.

Уже было не раз Под влиянием природных факторов климат на Земле менялся всегда. Ледниковые периоды несколько раз сменялись периодами повышения температуры. Потепление происходит главным образом за счет нагревания Мирового океана, а он, в свою очередь, нагревается из-за парникового эффекта: парниковые газы (диоксид углерода СО2, метан и оксид азота), накапливаясь в атмосфере, создают вокруг планеты своего рода экран, так что энергия, полученная от солнечного излучения, не возвращается в космическое пространство, а постепенно накапливается, приводя к нагреванию поверхности планеты. Из-за чего это происходит, вопрос до сих пор спорный. Из материала портала "Чердак"

Виноват ли человек?

Эксперты, скептически относящиеся к тому, что главным "виновником" климатических перемен является человек, отмечают, что периоды потепления неоднократно происходили в истории Земли, поэтому нет оснований предполагать их антропогенное происхождение. К тому же за последние 30 лет в каких-то регионах происходило потепление, в других — похолодание.

Некоторые ученые полагают, что главной экологической проблемой планеты является уменьшение площади лесов и необратимые изменения климата скорее будут вызваны не парниковыми газами, а нарушением механизма глобального влаго- и теплопереноса, который обеспечивается растительностью планеты. Географические теории объясняют долговременные колебания климата движениями земной коры и изменением положения материков и океанов.

Снижение альбедо и другие причины

Последователи теории природных причин глобального потепления есть и в России. Например, заведующий отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ) Николай Завалишин связывает рост температуры со снижением альбедо Земли — процента отраженной в космос энергии Солнца.

По его мнению, глобальное потепление климата в мире продолжится, но к масштабному таянию ледников не приведет — после 2022 года оно может смениться периодом постепенного похолодания, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода.

Ученый обратил внимание на то, что периоды повышения-понижения температуры случались и раньше, они носят повторяющийся характер. По его словам, каждый цикл состоит из 10 лет быстрого потепления и 40-50 лет медленного "остывания".

А ученые Института океанологии РАН по результатам исследований Мирового океана в 2009 году пришли к выводу о том, что человеческая деятельность не является существенным и тем более главным фактором планетарных климатических изменений.

Парниковые газы, на которые сторонники теории глобального потепления возлагают основную "вину", действительно влияют на температурные процессы в атмосфере, но незначительно. Как поясняли океанологи, "разработанная в институте физическая теория климата оценивает этот вклад примерно в 8,5%". По их мнению, главную роль (65%) в распределении температуры в нижних слоях воздушной оболочки Земли — тропосфере — играет конвекция, т.е. перемещение более теплых воздушных масс вверх, а холодных — вниз. Еще 25% дают процессы конденсации влаги.

Что касается метана и углекислого газа, то их роль в потеплении не до конца ясна. Например, из наблюдений американских ученых под руководством президента Института науки и медицины Артура Робинсона заметна связь колебаний температуры с солнечной активностью. А с накоплением углекислого газа в атмосфере такой связи практически нет. При этом исследователи отмечали, что накопление углекислоты в воздухе должно приводить не к потеплению, а к похолоданию климата и даже предсказывали его наступление в течение ближайших 20-30 лет, учитывая 60-летние циклы солнечной активности.

Не драматизировать проблему промышленных выбросов призвал недавно и президент РФ Владимир Путин. По мнению российского лидера, их объемы сопоставимы с выбросами вулканов.

При этом президент подчеркнул, что глобальное потепление все равно будет продолжаться. "Вопрос не в том, чтобы его предотвратить. Это невозможно, это может быть связано с какими-то глобальными циклами на земле и т.д. Я согласен с тему, что вопрос в том, как к этому приспособиться", — отметил российский лидер.

Путин вместе с тем подтвердил приверженность РФ Парижским договоренностям по климату.

Можно ли что-то сделать?

В любом случае мало кто спорит, что концентрация парниковых газов в атмосфере увеличивается, а средняя глобальная температура растет.

В 2015 году ученые впервые в современной истории зафиксировали превышение средней температуры планеты более чем на 1° C по сравнению с XIX веком, когда началось наблюдение за изменениями глобальной температуры. Эксперты прогнозируют, что ее превышение на 2° C по сравнению с доиндустриальным уровнем будет иметь необратимые последствия для людей и экосистем:

Климат на планете в целом станет более влажным.

Уровень моря в XXI веке повысится до 1 м.

Могут исчезнуть до 30-40% видов растений и животных, поскольку их среда обитания будет изменяться быстрее, чем они смогут приспособиться к этим изменениям.

Изменится видовой состав леса и начнется интенсивное таяние ледников.

Опреснение океана из-за таяния льдов вызовет изменение Гольфстрима.

Увеличится частота и сила аномальных явлений, таких как экстремальные ветра и "волны жары", цунами и наводнения.

Человеческий фактор в изменении климата, возможно, и ничтожен по сравнению с масштабностью природных процессов, но все-таки есть. По оценкам климатологов, чтобы не допустить драматического развития событий и удержать рост температуры в пределах до 2° C, странам мира необходимо к 2050 году вполовину снизить глобальные выбросы по отношению к уровню 1990 года, а к концу XXI века — сократить до нуля.