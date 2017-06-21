Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетят 80 тыс. гостей и миллионы зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Около 80 тыс. гостей приглашены на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга на традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила в среду председатель комитета по образованию Жанна Воробьева на пресс-конференции в городском пресс-центре Кубка конфедераций. Организаторы также ждут миллионы зрителей и футбольных болельщиков.

"Зрителями праздника ежегодно становятся миллионы петербуржцев и гостей города. Городом предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Всего на Дворцовой площади будет 80 тысяч человек, вход осуществляется только по пригласительным билетам", - сказала Воробьева.

По ее словам, на главную площадь сможет попасть 31 тыс. петербургских выпускников этого года, их гости, родители и учителя, а также шесть тысяч выпускников из других российских городов и зарубежных стран.

На вопрос о возможном переводе праздника выпускников на новый стадион на Крестовском острове глава комитета по образованию ответила, что данный вариант пока не рассматривался. "Наши выпускники достойны того, чтоб они гуляли на главной площади города. Если в будущем жизнь покажет и они захотят, возможно, будем рассматривать и такой вариант", - уточнила она.

В программе праздника, главной идеей которого станет взгляд в будущее, значатся воздушный театр, выступления творческих коллективов Петербурга и известных артистов, пиротехническое шоу в акватории Невы.

По словам председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева, из бюджета города на праздничное оформление, организацию и видеотрансляцию выделено более 34 млн руб., остальное - спонсорские средства.

История праздника

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые прошел в 1968 году, но в 1980-1990-е годы не проводился. В 2005 году он был возрожден при поддержке спонсоров. Традиционно проходит в конце июня после экзаменов на Дворцовой площади и акватории реки Невы. На него приглашают выпускников со всей страны и зарубежных стран.

Воробьева отметила, что дата проведения праздника была выбрана еще в конце января. "Немножко меняем день недели - обычно у нас праздник проходил в ночь с субботы на воскресенье, в этом году - с пятницы на субботу", - сказала она, отметив влияние спортивных мероприятий международного уровня.

По решению городского правительства праздник решили проводить в июне, несмотря на просьбу представителей ФИФА перенести на июль. Чиновникам совместно с другими городскими службами пришлось провести работу, чтобы совместить интересы всех сторон. Но при этом автолюбителей попросили в эти дни воздержаться от поездок в центр города на личных машинах.

"Ожидаем в этом году дополнительного притока зрителей в сравнении с предыдущими годами", - отметил директор компании-организатора по логистике и безопасности Дмитрий Миньков, не назвав конкретных цифр. Он уточнил, что все маршруты передвижения гостей праздника "Алые паруса" и ограничения движения увязаны с маршрутами Кубка конфедераций, чтобы гости ФИФА могли перемещаться без ограничений. Он также призвал не использовать крыши зданий для просмотра праздника. Зрителям предложили прийти на Дворцовый мост, Стрелку Васильевского острова, Суворовскую площадь, а также Дворцовую, Кронверкскую и Петровскую набережные.

Федеральная пассажирская компания специально под праздник запустила два дополнительных поезда из Москвы в Петербург. Петербургский метрополитен будет в эту ночь работать круглосуточно за исключением дублирующих вестибюлей на ряде станций.