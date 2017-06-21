СМИ: британские власти купили квартиры в элитном комплексе для погорельцев Grenfell Tower

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Британские власти приобрели 68 квартир для семей, лишившихся своего жилья в результате пожара в высотном доме Grenfell Tower. Об этом сообщила в среду газета Evening Standard.

По ее информации, 68 квартир для 250 погорельцев были приобретены в элитном комплексе, расположенном на улице Кенсингтон Хай-стрит в престижном районе Кенсингтон и Челси на западе столицы. Согласно информации издания, людям на постоянной основе будут выделены 1, 2-х и 3-комнатные квартиры. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в этом комплексе, оснащенном бассейном, спортивным залом и службой круглосуточного консьержа, составляет 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,04 млн). Однако, как пишет газета, правительство смогло приобрести все квартиры за 10 млн фунтов ($12,6 млн), благодаря "чрезвычайному жесту" со стороны застройщика.

Министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Давид сказал: "Наша приоритетная задача состоит в том, чтобы каждого, кто лишился своего жилья, переселили бы на постоянной основе в другое жилище в своем районе как можно скорее - так, чтобы они могли начать жизнь с самого начала".

Извинения от премьер-министра

Всего в многоэтажном здании Grenfell Tower, практически полностью выгоревшем в результате пожара 14 июня, проживало около 120 семей. Таким образом, правительство продолжит приобретать для людей жилье.

"Все, кто потерял, свое жилье, будет размещен в течение трех недель", - пообещала в среду, выступая в среду на первом заседании Палаты общин нового созыва, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она назвала провальными действия властей по оказанию помощи погорельцам высотки.

"Поддержка пострадавшим семьям на месте происшествия в первые часы была недостаточно хороша - людей оставили без их вещей, без крыши над головой, без базовой информации о том, что случилось, без того, что им делать и где искать помощь. Это был провал государства на местном и национальном уровнях в оказании помощи людям именно в тот момент, когда они больше всего в ней нуждались. Как премьер- министр я приношу извинения за этот провал", - заявила она.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. По последним данным полиции, жертвами этого пожара стали 79 человек.

Новые квартиры находятся в нескольких километрах от уничтоженного огнем здания.