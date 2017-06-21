Госдума поддержала запрет на выселение из общежитий семей с детьми-инвалидами

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, запрещающий выселять из общежитий семьи с детьми-инвалидами без предоставления им альтернативного жилья. Проект закона был внесен в Госдуму в августе прошлого года депутатами от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым, а также главой комитета Госдумы по ЖКХ Галиной Хованской.
Из законопроекта следует, что, согласно Жилищному кодексу РФ, из служебных и жилых помещений в общежитиях без предоставления другого жилья не могут быть выселены инвалиды первой и второй групп, если инвалидность наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, в результате профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей или из-за ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы. "Законопроектом предлагается дополнить этот перечень, включив в него семьи, имеющие детей-инвалидов", - указано в документе.
По словам авторов инициативы, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами гарантирована государством. В этой связи, делают вывод политики, предлагаемая норма повысит степень правовой и социальной защищенности таких семей.
Ранее профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.