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Госдума поддержала запрет на выселение из общежитий семей с детьми-инвалидами

Общество
21 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Ранее профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, запрещающий выселять из общежитий семьи с детьми-инвалидами без предоставления им альтернативного жилья. Проект закона был внесен в Госдуму в августе прошлого года депутатами от "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым, а также главой комитета Госдумы по ЖКХ Галиной Хованской.

Из законопроекта следует, что, согласно Жилищному кодексу РФ, из служебных и жилых помещений в общежитиях без предоставления другого жилья не могут быть выселены инвалиды первой и второй групп, если инвалидность наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, в результате профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей или из-за ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы. "Законопроектом предлагается дополнить этот перечень, включив в него семьи, имеющие детей-инвалидов", - указано в документе.

По словам авторов инициативы, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами гарантирована государством. В этой связи, делают вывод политики, предлагаемая норма повысит степень правовой и социальной защищенности таких семей.

Ранее профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении.

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