Чем угостить на Ураза-байрам: традиционные праздничные рецепты из пяти регионов России

В этом году мусульманский праздник окончания поста Ураза-байрам начинается 25 июня.

После праздничного намаза накрываются столы, люди приглашают гостей или сами навещают родственников, дарят друг другу подарки.

Корреспонденты ТАСС узнали рецепты национальных блюд, которые готовят к празднику разные народы России.

Татарская губадия

Заведующая производством казанской мечети Марджани Рауза Сафиуллина рассказала традиционные рецепты приготовления татарской губадии — закрытого круглого многослойного пирога, и эчпочмака — треугольного пирожка.

Ингредиенты:

Для теста: 400 г муки высшего сорта, 1 яйцо, 100 мл молока, 200 г размягченного сливочного масла, 1 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, 30 г сырых дрожжей.

Для начинки: 5 яиц, 500 г риса, 300 г корта (жженого творога), 150 г изюма, 150 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара.

Для крошки: 150 г муки, 50 г сливочного масла, 1 ст.л. сахара.

Способ приготовления:

Смешайте вместе сливочное масло, молоко, дрожжи, соль, сахар, яйцо. Само тесто должно быть мягким. После этого тесто нужно убрать на несколько минут в холодильник, чтобы оно поднялось. Затем разделите тесто на две части: 400 г теста — на нижнюю часть пирога, 200 г — на верхнюю. Разложите нижнюю часть на сковороде и добавьте начинку: сначала небольшое количество риса, следующим слоем — корт. Затем посыпьте начинку сахаром, добавьте 3–4 ложки растопленного сливочного масла. После этого 350 г риса смешайте со 150 г изюма и ложкой сахара и разложите на корт следующим слоем. Добавьте протертые вареные яйца и 10 ложек сливочного масла. Закройте пирог верхним слоем теста и поставьте в духовку на 45 минут. Сверху губадию нужно посыпать крошкой из муки, масла, сахара.

В Казани готовый корт продается в магазинах. Но если в вашем регионе его не найти, можете приготовить корт самостоятельно. Для этого есть несколько разных рецептов. Приведем два из них.

Корт: возьмите 300 г творога, добавьте 150 мл молока, немного сметаны, сахара и кипятите в кастрюле до загустения на слабом огне около двух часов, пока творог не станет коричневого цвета.

Либо 1,5 л ряженки вылейте в посуду с толстым дном и поставьте на сильный огонь. Ряженка практически сразу начнет расслаиваться. Когда жидкость почти испарится и консистенция станет похожа на густую манную кашу, убавьте огонь и варите, непрерывно помешивая, до тех пор, пока корт не превратится в рассыпчатые крупинки светло-коричневого цвета. Добавьте топленое сливочное масло и сахар по вкусу.

Татарский эчпочмак с говядиной

Ингредиенты:

Для теста: 1 стакан воды, 1 яйцо, 1 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. соли, сахар по вкусу, 3 стакана (или 350 г) муки, 3 ст.л. подсолнечного масла.

Для начинки: 500 г говядины, 10 картофелин, 3 головки репчатого лука, соль и черный перец по вкусу, 2 ст.л. подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Начинка: говядину, картофель, репчатый лук порежьте кубиками небольшого размера, заправьте солью и черным перцем, добавьте масло и дайте немного настояться.

Тесто: в стакане теплой воды разведите дрожжи, добавьте яйцо, соль и сахар. Все это смешайте с мукой, добавьте подсолнечное масло, замесите тесто и оставьте в тепле на час-полтора. После того как тесто поднимется, разделите его на небольшие шарики и раскатайте лепешки. Затем положите на лепешки начинку, приподнимите с трех сторон края теста, защипните так, чтобы в середине осталось небольшое отверстие и отправляйте в духовку. Эчпочмак печется около 45 минут.

Чеченский жижиг-галнаш

Чеченские галушки (галнаш) с мясом подают с соусом берам и запивают бульоном. Галнаш готовят из пшеничной или кукурузной муки. Они различаются своей неповторимой формой, что разумеется, зависит от хозяйки и ее виртуозного умения управляться с тестом. Галнаш из пшеничной муки продолговатые, тонкие, около 4 см в длину, а из кукурузной муки — овальные и приплюснутые. Мы предлагаем вам вариант с пшеничными галушками.

Ингредиенты:

1 кг мяса (говядина, баранина или курица), 1 кг пшеничной муки, куриное яйцо, 1 головка чеснока, 1 головка репчатого лука, вода, соль по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо: луковицу и разрезанное на крупные куски мясо положите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она покрыла все мясо, и поставьте на сильный огонь. Снимите образовавшуюся пену. После закипания уменьшите огонь, чтобы бульон слабо кипел, и посолите. Варите мясо как на холодец — оно должно стать мягким, нежным и легко отходить от кости.

Галнаш: сделайте горку из муки, разбейте яйцо прямо в муку и посолите. Начиная с боков, собирайте муку в центр, постепенно подливая теплую (почти горячую) воду, и замесите тесто до консистенции пельменного. Затем разделите тесто на пять частей. Каждую часть раскатайте в колбаску диаметром примерно 2 см. Ножом нарежьте галушки шириной примерно 1 см. Чтобы сформировать галнаш, сначала кусочек теста примните пальцами с нажимом на себя, потом положите сверху ладонь и прокатите по столу в свою сторону. Галушки выложите на хорошо присыпанную мукой поверхность. Стряхните лишнюю муку и варите в бульоне до готовности (пока они не всплывут на поверхность).

Соус: разотрите чеснок с крупной солью и залейте бульоном. Также можно приготовить соус из лука: пассировать лук, добавить сливочное масло, бульон и хьож йог буц, то есть чебрец.

Подавать жижиг-галнаш надо следующим образом: на большие тарелки выложите галушки, сверху — небольшие куски мяса, а в отдельном соуснике — соус берам.

Соьк из Карачаево-Черкесии

Этот необычный сладкий рецепт ногайской кухни достаточно популярен, несмотря на свою трудоемкость.

Ингредиенты:

1 кг пшена, 400 г сметаны (20%), 400 г сливочного мороженого, сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Просо просейте, хорошо промойте и высыпьте в кипящую воду. Варите около 10 минут. Как только зерна начнут разбухать, достаньте, выложите на белую холщовую ткань и дайте немного подсохнуть. Когда просо остынет, обжарьте его в сухом заранее раскаленном казанке, постоянно помешивая, пока просо не приобретет темно-золотистый оттенок. После этого достаньте просо, дайте ему остыть и снова просейте. Положите в кипящую воду и варите примерно 3 минуты, после чего процедите и остудите. Желательно, чтобы соьк настоялся сутки.

Перед употреблением просо нужно запарить молоком или водой. В последнем случае блюдо получается менее жирным. Классический соьк заправляют сметаной и добавляют сахар по вкусу. Но можно вместо сметаны использовать сливки или мороженое.

Хычин из Кабардино-Балкарии

Хычин — традиционный балкарский и карачаевский пирог. Толщина колеблется от 3 мм до сантиметра с лишним. Может быть трех видов: запеченный на углях, запеченный на сковороде и жаренный в масле. Начинкой может быть мясо, свекольная ботва, крапива, капуста, тыква, сыр — список можно продолжать бесконечно. Однако классическим считается хычин с картофелем и сыром, рецепт которого мы вам предлагаем.

Ингредиенты:

Для теста: вода, мука, соль.

Для начинки: 250 г очищенного картофеля, 500 г балкарского сыра (лучше жирного), 30–40 г сливочного масла (или 20–25 г сметаны), соль по вкусу.

Для смазывания готового хычина: сливочное масло, по 15 г на одну штуку.

Способ приготовления:

Начинка: очищенный картофель отварите и растолките. Натрите сыр на крупной терке, перемешайте с картофелем. Чтобы начинка была мягче и жирней, можно добавить растопленное сливочное масло или домашнюю сметану. Посолите по вкусу. Начинку разделите на кусочки, придайте им форму шариков (6–7 см в диаметре).

Тесто: замесите пресное некрутое тесто, как на обычный хлеб. Разделите на куски, скатайте шарики диаметром 5 см, накройте салфеткой и оставьте на 5–10 минут. Немного расплющите шарик из теста, положите на него шарик с начинкой, поднимите края теста и защипните наверху — шарик с начинкой окажется внутри. Затем все вместе тонко раскатайте.

Хычин: выпекайте лепешку на сковороде без масла сначала с одной стороны, потом с другой, пока не подрумянится (примерно как блин). Когда хычин готов, он надувается, как шар. Готовые хычины обильно смажьте с обеих сторон маслом. Перед тем как поставить на стол, разрежьте на четыре части. К хычинам принято подавать айран.

Крымско-татарский чиберек

У этого вкусного блюда много названий. Наиболее распространенное из них — чебурек. Но крымские татары, которые утверждают, что это именно их национальное блюдо, говорят, что правильно его называть чибурек или чиберек, говорит специалист Духовного управления мусульман Крыма Зера Эмирсуин. По его словам, при жарке чиберека в доме открывают окна и двери, чтобы аромат разнесся по всей округе. Хозяйки складывают их на блюда башенкой и раздают соседям.

Ингредиенты:

Для теста: 600 г муки высшего сорта, теплая подсоленная вода.

Для фарша: полкило говядины, 3–4 луковицы, соль, перец, 3 ст.л. воды.

Способ приготовления:

В муку добавьте теплую подсоленную воду, постепенно размешивая тесто до состояния пластилина, чтобы не липло к рукам. Полученный "колобок" из теста положите в холодильник на час-полтора. Можно просто накрыть тесто полотенцем и дать ему настояться. По прошествии времени из "колобка" нарежьте куски теста и скатайте их в колбаски диаметром 5 см. Колбаски нарежьте на кусочки и скатайте в шарики. Затем раскатайте шарики в плоские лепешки типа блина толщиной 0,3–0,5 см. Чтобы тесто не липло к скалке при раскатывании, подсыпьте муки.

Выложите фарш (примерно 1 ст.л.) на одну сторону "блина", другой стороной закройте половинку "блина" и склейте края специальным приспособлением, которое называется "чыгырык" (машинка с вращающимся колесом). Края чиберека получаются зубчатыми и не пропускают воздух и сок фарша.

Раскалите в глубокой сковороде растительное масло, убавьте огонь и начинайте жарить чибереки. Вначале следует обжарить одну сторону до румяного цвета, затем перевернуть на другую сторону.

Готовые чибереки выложите на большой поднос. К этому блюду идеально подходят катык (простокваша) с зеленью, овощной салат или соленья.

Региональная редакция ТАСС