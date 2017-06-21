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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека, образование же вторично. Такое мнение он высказал на встрече с классными руководителями выпускных классов школ.
"Получить знания - это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине, - это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что именно воспитанием в том числе занимаются школьные педагоги.
Путин поздравил всех участников встречи, их воспитанников и близких выпускников с Днем выпускника. Он отметил, что каждый человек хорошо помнит свой выпускной, потому что за этим событием стоит долгий и кропотливый труд.
Президент предложил обсудить на встрече 21 июня проблемы сферы образования, а также предложения педагогов для того, чтобы настроить всю систему на более эффективную работу.