Путин: трудовое воспитание нужно вернуть в школу, но полы мыть дети не должны

Глушаков: российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновалисьСпорт 21 июня, 21:03
Акинфеев: поражение от португальцев не умаляет заслуг сборной России по футболуСпорт 21 июня, 21:00
Путин: утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофеОбщество 21 июня, 20:56
Джикия: португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболуСпорт 21 июня, 20:55
Сантуш: российские футболисты создали проблемы португальцам во втором таймеСпорт 21 июня, 20:54
Роналду: сборная Португалии счастлива после победы над россиянамиСпорт 21 июня, 20:53
Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцамиСпорт 21 июня, 20:48
Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия - ПортугалияСпорт 21 июня, 20:44
Во Франции сформировано новое правительствоМеждународная панорама 21 июня, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в школу необходимо вернуть трудовое воспитание, но это должен быть творческий труд.
"Я с вами согласен, - заявил он на встрече с педагогами, комментируя соответствующую инициативу. - Но это не должно быть эксплуатацией".
"Труд плодотворно действует на любого человека", - заявил он, напомнив, что есть теория о том, что именно труд сделал из обезьяны человека.
"Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают, - добавил глава государства. - Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду". Президент подчеркнул, что никакой эксплуатации детей при этом быть не должно.
Путин вспомнил также, что сам в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.