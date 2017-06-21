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Путин: трудовое воспитание нужно вернуть в школу, но полы мыть дети не должны

Общество
21 июня, 19:42 дата обновления: 21 июня, 19:49 UTC+3

Глава государства заявил, что "детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в школу необходимо вернуть трудовое воспитание, но это должен быть творческий труд.

"Я с вами согласен, - заявил он на встрече с педагогами, комментируя соответствующую инициативу. - Но это не должно быть эксплуатацией".

"Труд плодотворно действует на любого человека", - заявил он, напомнив, что есть теория о том, что именно труд сделал из обезьяны человека.

"Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают, - добавил глава государства. - Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду". Президент подчеркнул, что никакой эксплуатации детей при этом быть не должно.

Путин вспомнил также, что сам в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.

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