Глава ЦИК Элла Памфилова планирует посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова планирует посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие", который пройдет 7-9 июля в Тверской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии.

"Элла Александровна планирует принять участие в фестивале", - сказал собеседник агентства.

В начале июня Памфилова дала интервью радиостанции "Наше радио", в ходе которого ведущие пригласили ее на "Нашествие" и предложили провести выборы президента фестиваля. Глава ЦИК приняла это приглашение и обещала помочь в организации голосования.

На сайте фестиваля в среду был опубликован порядок проведения этих выборов. Они будут проводиться в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могут выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля будет проводиться предварительный отбор (праймериз), когда можно будет проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования будут отобраны 10 кандидатов в президенты "Нашествия", набравшие наибольшее количество голосов. Непосредственно выборы будут проводиться на поле фестиваля в специальном шатре для голосования.