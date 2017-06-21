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Глава ЦИК Элла Памфилова планирует посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие"

Общество
21 июня, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Председатель Центризбиркома также обещала помочь в организации выборов президента фестиваля

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова планирует посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие", который пройдет 7-9 июля в Тверской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии.

"Элла Александровна планирует принять участие в фестивале", - сказал собеседник агентства.

В начале июня Памфилова дала интервью радиостанции "Наше радио", в ходе которого ведущие пригласили ее на "Нашествие" и предложили провести выборы президента фестиваля. Глава ЦИК приняла это приглашение и обещала помочь в организации голосования.

На сайте фестиваля в среду был опубликован порядок проведения этих выборов. Они будут проводиться в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могут выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля будет проводиться предварительный отбор (праймериз), когда можно будет проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования будут отобраны 10 кандидатов в президенты "Нашествия", набравшие наибольшее количество голосов. Непосредственно выборы будут проводиться на поле фестиваля в специальном шатре для голосования.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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