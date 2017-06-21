Останки 62 красноармейцев перезахоронены на воинском мемориале в Кишиневе

КИШИНЕВ, 21 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Останки 62 красноармейцев, погибших в июле 1941 года при обороне Кишинева, были перезахоронены в среду со всеми воинскими почестями на столичном мемориале воинском славы "Вечность". В торжественной церемонии, которая была приурочена к трагической дате начала Великой Отечественной войны, приняли участие представители администрации президента, депутаты молдавского парламента и общественные деятели.

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"Президент придает особое внимание сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, - отметил в своем выступлении его советник Корнелиу Попович. - 22 июня - это трагическая дата, но и начало конца для гитлеровской армии. Важную роль в разгроме фашистов сыграла Красная армия и советский солдат. Сегодня мы чествуем тех героев, которые защищали Кишинев". Он напомнил, что в рядах Красной армии сражались сотни тысяч молдаван.

Как рассказал глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, останки красноармейцев были обнаружены на воинском кладбище всего в трехстах метрах от мемориала. "Они были сброшены вповалку с немецким солдатами. 76 лет никто ничего не знал об этой могиле", - рассказал он. По его словам, эксгумация проводилась совместно с представителями Народного Союза Германии по уходу за военными могилами.

Благодаря опознавательным знакам и личным вещам поисковикам удалось установить имена 21 красноармейца. На церемонию захоронения из Израиля прилетела даже внучка одного из погибших - Иосифа Кантора. "Все эти 76 лет мы верили, что найдем его", - сказала женщина, пытаясь справиться с волнением. Она выразила благодарность молдавским поисковикам за возвращение их семье деда.

Молдавия одной из первых встретила наступающие фашистские войска. Оборонявшимся пришлось столкнуться с превосходящими силами противника. Несмотря на это, известно, что ни одна часть на этом участке фронта не отступила без приказа. За героизм в первые дни войны многие из оборонявшихся были удостоены высоких наград и званий.