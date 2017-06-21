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Скульптуру медведя из металлолома с острова Белый представили на форуме молодежи "Утро"

Общество
21 июня, 20:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, июня. /ТАСС

В медиацентре форума добавили, что арт-объект символизирует, в частности, "стремление сделать окружающий мир чище и лучше"

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа привезла с собой в Челябинскую область на форум молодых профессионалов "Утро" двухметровую скульптуру медведя, изготовленную из переработанного металлолома, который убрали с арктического острова Белый. Об этом ТАСС сообщили в среду в медиацентре форума.

"На молодежном форуме "Утро делегация Ямало-Ненецкого автономного округа представила двухметрового железного медведя. Его специально для форума спаяли из переработанного металлолома, собранного на острове Белый", - сказали в медиацентре.

Там добавили, что арт-объект символизирует невероятную энергию, сильный и гостеприимный дух ямальского народа, стремление сделать окружающий мир чище и лучше. У коренных народов Севера медведь - это богатырь, который заботится и помогает людям.

Остров Белый находится в Карском море, отделен проливом Малыгина от полуострова Ямал. Входит в Ямало-Ненецкий автономный округ. Летом 2016 года на Белом провели заключительный этап по ликвидации накопленного там экологического ущерба.

Молодежный форум "Утро" открылся во вторник в Челябинской области. Первая смена проходит с 20 по 25 июня, вторая - с 25 по 30 июня. Всего в форуме участвует около 1,5 тыс. студентов и молодых специалистов со всей России в возрасте от 18 до 30 лет.

Форум молодежи "Утро" проводится в Уральском федеральном округе на протяжении семи лет. В 2011 и 2014 годах мероприятие проходило в Челябинской области - на территории горнолыжного курорта "Солнечная долина" и в пансионате "Карагайский бор". В 2016 году форум состоялся в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа.

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