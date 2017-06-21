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Путин признался, что повышения зарплат учителям он "с дубиной" добивается от губернаторов

Общество
21 июня, 21:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава государства также рассказал, что идея о повышении зарплат учителям до средней по региону принадлежит ему лично

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что ему приходится буквально "с дубиной" требовать повышения зарплат учителям от губернаторов. Об этом он заявил на встрече с педагогами.

"Приходится (для повышения зарплат учителям) реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали", - сказал глава государства.

Путин отметил, что в целом по стране эту задачу удается выполнять, хотя иногда бывают сбои. Президент уверен, что этот вопрос будет решаться и дальше, однако делать это нужно аккуратно.

Он также рассказал, что идея о повышении зарплат учителям до средней по региону принадлежит ему лично. "Это я придумал поднять уровень зарплаты педагога до средней по экономике региона, - отметил он. - Это обеспечить достаточно сложно, это же чисто бюджетные траты".

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