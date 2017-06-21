Путин: утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе, уверен президент РФ Владимир Путин.

"(Утрата патриотизма - ) Чрезвычайно опасная вещь, это первый шаг к глобальной катастрофе, - заявил он на встрече с педагогами. - Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае".