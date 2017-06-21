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Путин: утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе

Общество
21 июня, 20:56 дата обновления: 21 июня, 21:01 UTC+3

Этого нельзя допустить, считает президент

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Утрата патриотизма - первый шаг к глобальной катастрофе, уверен президент РФ Владимир Путин.

"(Утрата патриотизма - ) Чрезвычайно опасная вещь, это первый шаг к глобальной катастрофе, - заявил он на встрече с педагогами. - Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае".

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