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У храма Христа Спасителя дежурят семь бригад скорой помощи и 300 добровольцев

Общество
21 июня, 21:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам руководителя пресс-центра штаба принесения мощей Николая Чудотворца, во вторник 78 паломников обратились за медицинской помощью

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Семь бригад скорой помощи и 300 волонтеров ежедневно готовы оказывать помощь паломникам, которые приходят к мощам Николая Чудотворца в храм Христа Спасителя, сообщила в среду ТАСС руководитель пресс-центра штаба принесения мощей Мария Коровина.

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Историческое событие: мощи Николая Чудотворца принесены из Италии в Россию

"Дежурят семь бригад скорой помощи, волонтеры 300 человек в день посменно",- сказала Коровина.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что во вторник 130 верующих обратились за медицинской помощью. Эта цифра несколько завышена, отметила Коровина. По ее данным 78 паломников обратились за помощью, из них ни одного человека не госпитализировали.

"78 человек обратились за медицинской помощью, часть из них с хроническими заболеваниями, часть из них от перегрева в связи с погодными условиями. Поэтому мы рекомендуем одеваться по погоде, брать головные уборы, если жарко и зонты, если дождливо. Но госпитализаций не было. Это данные на сегодня, на 8 утра", - сообщила Коровина.

Помощь в плохую погоду

При неблагоприятных погодных условиях штаб увеличивает количество волонтеров и количество автобусов, чтобы люди могли укрыться от ненастья, отметила собеседница агентства.

Коровина также сообщила, что по состоянию на 08:00 мск 21 июня к мощам прикоснулись 928600 человек.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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