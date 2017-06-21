МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что содержание телепередач российских каналов в последнее время улучшается, хотя "мути" на них еще достаточно. "Мне кажется, информационная политика (телеканалов) немного меняется и будем дальше стараться это делать", - заявил он на встрече с педагогами.

Такую оценку он сделал, отвечая на вопрос о том, почему в эфире телеканалов нет качественных фильмов, которые помогли бы школьнику с его профессиональной ориентацией. "В современном мире, рыночном, очень сложно что-то такое организовывать, потому что все подчинено одному - как обеспечить стоимость одной минуты рекламного времени", - пояснил в ответ президент. "Как это работает - создается рейтинг канала за счет всякой мути на экране, - добавил он. - Вот эта муть дает возможность привлечь большее количество зрителей, а от количества зрителей зависит стоимость рекламного времени. Вот они и гонят эту муть".