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В День памяти и скорби в Австрии откроют обелиск советским военнопленным

Общество
22 июня, 0:19 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, июня. /ТАСС

Памятный обелиск будет установлен у ворот №10, где было обнаружено захоронение, в котором покоятся останки 198 граждан СССР

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ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника советским военнопленным, погибшим в австрийской столице в 1941-1945 гг, пройдет на Центральном кладбище Вены в День памяти и скорби. Инициатива установки монумента принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО). Всестороннюю поддержку проекту по увековечиванию памяти погибших оказывают Министерство иностранных дел России и Министерство внутренних дел Австрии.

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Памятный обелиск будет установлен у ворот №10, где было обнаружено захоронение, в котором покоятся останки 198 граждан СССР.

До настоящего времени на этом месте была обычная лужайка, которую сровняли с землей в послевоенные годы. Как рассказала корр. ТАСС президент научно- исследовательского центра "Память" Юлия Эггер, активисты этого объединения смогли установить 183 имени военнопленных, погибших в городе в годы Великой Отечественной войны.

В свою очередь Российское военно-историческое общество реализует программу установки монументов на территории России и в странах Европы с целью сохранения подвига советских воинов и выступило с инициативой увековечения памяти советских солдат, павших в борьбе с нацизмом на территории Австрии. Бетонный обелиск был изготовлен по заказу РВИО и доставлен в Вену. При этом МВД Австрии изготовило фундамент и оказало содействие в монтаже обелиска высотой 3,6 метра.

История захоронения

На Центральном кладбище Вены захоронены великие музыканты, политики и актеры. Здесь же есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году.

В то же время место захоронения советских военнопленных у ворот №10 этого некрополя, которые погибли или скончались от различных болезней, было долгое время забыто, следовательно могил на нем нет и место со временем сровнялось с землей.

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В 1980 году в результате подкопа у ворот №10 было установлено, что здесь находятся останки советских военнопленных, и документы об этом захоронении хранятся в земельном архиве Вены.

В МВД Австрии подтвердили нахождение на этом месте захоронения.

Сотрудники общества "Память" после обработки многочисленных документов из различных архивов выяснили, что здесь находятся останки советских граждан, затем были установлены имена всех погибших и сейчас разыскиваются их родственники. Пока найдены лишь четыре семьи.

В Австрии находится более 300 советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны.

По государственному договору между Австрией и странами - союзниками антигитлеровской коалиции - СССР, США, Великобританией и Францией - Австрия обязуется уважать, охранять и поддерживать на своей территории могилы и памятники воинов, военнопленных государств, находившихся в состоянии войны с гитлеровской Германией.

22 июня в России отмечают День памяти и скорби - это официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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День памяти и скорби Вторая мировая война
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