Благотворительный концерт памяти Валерия Халилова пройдет на малой родине дирижера

ВЛАДИМИР, 22 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. День памяти и скорби отметят в четверг благотворительным концертом, посвященным главному военному дирижеру России, бывшему руководителю ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерию Халилову на его малой родине в Киржаче (Владимирская область). Неподалеку от места захоронения музыканта выступят брат народного артиста Александр Халилов и известный бард Олег Митяев, сообщили ТАСС организаторы концерта.

"Благотворительный концерт пройдет в рамках традиционной акции "Мирный рассвет". Начнется он с велопробега по мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, после чего в Александровском сквере Киржача состоятся выступления заслуженного артиста России Александра Халилова и группы "Каскад", а также народного артиста России Олега Митяева", - уточнила директор НКО "Мирный рассвет" Галина Лахтикова.

Откроют концерт маленькие скрипачи из Киржачской детской музыкальной школы, которой в 2017 году было присвоено имя Валерия Халилова. В мероприятии примут участие дочь и внук, а также близкие друзья семьи погибшего дирижера.

"Я очень рада тому, что музыкальная школа в Киржаче носит имя отца. Владимирская земля богата талантами, и я верю, что пример отца, который вырос на этой волшебной земле и многого добился, будет всегда хорошим образцом для деток, которые обучаются в этой школе. Самое главное - это заниматься любимым делом и верить в свои силы. Успех не заставит себя ждать", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС дочь Валерия Халилова Ольга.

Вход на концерт будет бесплатным, однако желающие смогут за символическую плату приобрести памятные билеты, средства от продажи которых пойдут на обустройство народного мемориала Валерия Халилова в на Успенском погосте, где захоронены останки музыканта.

Авиакатастрофа

Руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Валерий Халилов и 64 участника коллектива погибли 25 декабря прошлого года в катастрофе самолета Ту-154 вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Всего на его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Они летели поздравить с Новым годом военнослужащих авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Похороны генерал-лейтенанта Валерия Халилова прошли 16 января в Киржачском районе Владимирской области. Губернатор Светлана Орлова заявила о намерении назвать именем музыканта одну из улиц в Киржаче. Также в честь погибшей в авиакатастрофе Елизаветы Глинки в регионе назовут строящийся дом-интернат для престарелых.